Mat dëser Spionagesoftware si Journalisten an Oppositiounspolitiker weltwäit suivéiert ginn.

Eng Recherche vun däitsche Medien huet erginn, datt Honnerte Journalisten, Aktivisten, Affekoten a Politiker, dorënner souguer Presidenten mat "Pegasus" ausspionéiert goufen.

Eng Lëscht vu 50.000 Nummeren ass ausgewäert ginn. Et handelt sech ëm Ziler , déi vu Clienten vun der israelescher Firma NSO Group erausgesicht goufen. Dës Firma verkeeft Spionagesoftware, déi u sech sollt benotzt ginn, fir Kriminellen an Terroristen d'Handwierk ze leeën.

Hire bekanntste Produit heescht "Pegasus", ee sougenannten Trojaner, deen all Zort Handy infizéierte kann an all Daten, SMSen an och verschlësselt Chat-Diskussiounen iwwerwaache kann.