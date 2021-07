NSO ass wéinst hirer Software Pegasus op en Neits konfrontéiert mat Reprochë wéinst iwwerméisseger Surveillance.

International Journalisten hate sech zesummegedoen an eng Serie vun Artikelen doriwwer publizéiert. Mat der Software wären Oppositioneller a Reporter, nach méi streng ewéi geduecht, iwwerwaacht ginn. Op 37 Smartphone vu Journalisten a Politiker, an och deenen hire Familljememberen, wäre Spuere fonnt ginn, déi op versichten, respektiv erfollegräich Attacken hiweisen. Pegasus profitéiert vu Lacunne bei Software vu Smartphone, fir sech Accès op de Gros vun den Donnéeën ze verschafen. Déi israelesch Firma léisst déi Reprochen net op sech sëtzen, ma sollte se stëmmen, géif mat der Software géint d'Mënscherechter verstouss ginn.

De Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn:

"Ech ka just soen: wa sech erausstellt – ouni dass ech dat awer elo ka soen – dass hei zu Lëtzebuerg matgehollef ginn ass, déi Violatioune géint d'Mënscherechter, déi gemaach gi sinn vun NSO, mat op d'Been ze stellen, da muss Lëtzebuerg dorobber reagéieren. An da reagéiere mir och. Ech kann déi Froen awer elo zu dësem Zäitpunkt net beäntweren. Ech ka just äntweren, dass vun deenen zwou Filialen, déi hei sinn, keen Export gemaach ginn ass."

Extrait Jean Asselborn

Dem Jean Asselborn sengen Informatiounen no wären hei zu Lëtzebuerg vun der viséierter Firma NSO ni Lizenze gefrot ginn, fir dierfen Exporter ze maachen. D'Büroen hei zu Lëtzebuerg géife just als Backoffice genotzt ginn, esou de Jean Asslborn e Méindeg de Moien um Bord vun der Pressekonferenz iwwer deen neie Pakt, mat deem d'Entreprisen d'Mënscherechter respektéiere sollen. Dem Ausseminister senger Meenung no wär et deemno elo als éischt un Israel, d'Verhale vun der Software-Entreprise ze kontrolléieren. Iwwerdeems hätt d'Mënscherechtsorganisatioun Amnesty International confirméiert, déi kritiséiert Software kéim net aus dem Grand-Duché.

D'Washington Post hat e Lien mat Lëtzebuerg hiergestallt.