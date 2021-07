Recherchë vu renomméierte Medien hätten erginn, dass Politiker, Aktivisten a Reporter nach méi streng ewéi geduecht iwwerwaacht goufen.

Op 37 Smartphonë vu Journalisten a Politiker an hire Familljemembere wären deemno Spuere fonnt ginn, déi op versichten, respektiv erfollegräich Attacken hiweisen.

Wéi d'Tagesschau schreift, wieren héichrangeg europäesch Politiker vun dësem Skandal betraff. An der Oplëschtung aus dem Joer 2019 wier een zum Beispill op eng Handysnummer vum President Emmanuel Macron gestouss. "Le Monde" no géing de franséische President dës Nummer zanter 2017 benotzen. Ma och aner franséisch Politiker wiere betraff, mellt d'Tagesschau. Den deemolege Premierminister Édouard Philippe, den amtéierenden Ausseminister Jean-Yves Le Drian, de Wirtschaftsminister Bruno Le Maire an den Educatiounsminister Jean-Michel Blanquer.

Et konnt allerdéngs net nogewise ginn, ob tatsächlech alleguerten déi genannte Persounen iwwerméisseg iwwerwaacht goufen. Fir dëst z'iwwerpréiwen, missten alleguerten d'Smartphonen op Spuere vun der "Pegasus-Software" ënnersicht ginn. Dës Software géing et nämlech erméiglechen, Handyen onbemierkt auszespionéieren.

Eng offiziell Stellungnam gouf et bis ewell nach net vun der franséischer Regierung.

Weider schreift d'Tagesschau, dass d'Journalisten och Nummere vun aneren héichrangege Politiker identifizéiert hätten. Hei goufen den EU-Rotspresident Charles Michel genannt an och säi Papp Louis Michel, dee bis 2019 Deputéierten am EU-Parlament war.

Am grousse Ganzen hätt een d'Telefonsnummere vu 14 Staats- a Regierungscheffen op der Lëscht fonnt, heescht et vun der "Süddeutsche Zeitung". Dorënner de libaneseschen Ex-Ministerpresident Saad Hariri, de marokkanesche Regierungschef Saad-Eddine El Othmani an de pakistanesche Premierminister Imran Khan.

Wat genau ass de Pegasus-Projet?

Medie wéi "Die Zeit", "Süddeutsche Zeitung", NDR, WDR, "Washington Post", "Guardian" oder "Le Monde" hu sech un enger gréisserer Recherche bedeelegt. Am Mëttelpunkt stoung d'Software "Pegasus", déi vun der israelescher Firma NSO entwéckelt gouf. Eegenen Aussoen no soll NSO hir Software nëmme staatlechen Institutiounen zur Verfügung stellen, fir Krimineller oder Terroristen ze verfollegen.

Am Kader vun der Recherche goufen iwwer 50.000 Telefonsnummeren analyséiert.