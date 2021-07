De Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn erënnert d'Cheffe vun dësen Entitéiten an engem Bréif, wéi eng Reegelen am Grand-Duché gëllen.

De franséische President Emmanuel Macron, de Charles Michel, virun enger Zäit belsche Regierungschef, oder nach den marokkanesche Kinnek Mohammed VI: Am Ganzen 13 Staats- a Regierungscheffe sollen Affer gi si vu Spionage-Attacke vu Geheimdéngschter mat der Software ''Pegasus'' vun der israelescher Entreprise NSO. Déi huet zwou Filialen zu Lëtzebuerg an net manner ewéi 7 Holdingen, déi zu der Firma gehéieren. De Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn erënnert d'Cheffe vun dësen Entitéiten an engem Bréif, wéi eng Reegelen am Grand-Duché gëllen.

Pegasus-Affär / Update Pierre Jans

Lëtzebuerg géif et net toleréieren, dass Exporter hei aus dem Land dozou bäidroen, dass Mënscherechter blesséiert ginn. Dees sollen déi Responsabel vun der viséierter Cyber-Firma NSO mat Sëtz zu Tel Aviv an Israel sech bewosst sinn. De Jean Asselborn erënnert si a sengem Schreiwes och un d'rechtlech Basis, wann ee Cyber-Produiten am Beräich vun der Defense wëll an d'Ausland verkafen. Dofir brauch een eng Lizenz.

En Dënschdeg hat de Lëtzebuerger Ausseminister um Bord vun enger Pressekonferenz scho matgedeelt, dass NSO keng Demande fir esou eng Export-Lizenz gemaach hätt.

De Bréif ass eng Warnung vum Jean Asselborn, deen ass als Ausseminister ënner Drock geroden ass, well aktuell net kloer ass, ob d'Firma mat Entitéiten zu Lëtzebuerg, hir Spionage-Technik ''Pegasus'' wierklech just u staatlech Institutioune verkaaft huet, wéi si dat behaapt. An engem Tableau vun der Mënscherechtsorganisatioun Amnesty International gesäit een däitlech, dass vun den 26 Entitéiten am NSO-Grupp der ëmmerhin 9 hei zu Lëtzebuerg sinn.

D'Revelatiounen iwwer de méigleche Spionage-Skandal ginn ënnert dem Numm ''Pegasus-Projet'' verëffentlecht. Déi onofhängeg Paräisser Redaktioun ''Forbidden Stories'' an Amnesty International haten Accès zu de sensibelen Donnéeë kritt an duerno mat ënnert anerem LeMonde an der Süddeutschen Zeitung gedeelt.

Et gëtt eng Lëscht mat Telefonsnummere vun héichrangege Politiker, Journalistinnen a Journalisten a Mënscherechtler. Si solle potenziell Ziler vu Spionage sinn. Am Joer 2019 wär den Handy vum franséische President Emmanuel Macron beispillsweis vu marokkaneschen Autoritéiten iwwerwaacht ginn. Rieds ass vun enger Handynummer, déi de Macron zanter 2017 benotzt. Handyen, op deenen d'Software ''Pegasus'' heemlech placéiert gouf, kënne quasi permanent ofgelauschtert a vu wäitem gestéiert ginn. D'Kamera an den Mikro kënnen ugemaach ginn, ouni dass den Proprietär vum Handy et mierkt.

Der Firma NSO no ass d'Software fir d'Iwwerwaachung vun Terroristen a presuméierte Kriminelle geduecht. Zil wär et net, dass Politikerinnen a Politiker ausspionéiert ginn. NSO wiert sech och géint d'Reprochen. Si géif eventuell Mëssbräich awer iwwerpréiwen, a sech vu Clienten trennen, déi da Schmu gedriwwen hätten.

De Communiqué