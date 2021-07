E Méindeg huet Amazon e Rapport zréckgewisen, no deem d'Firma spéitstens vun Enn des Joers un d'Bezuele mat Bitcoin géif akzeptéieren.

Déi Geschicht wier "erfonnt", sou e Spriecher vum Internetris e Méindeg op Nofro vun AFP. Hie confirméiert awer, datt si duerchaus um "Beräich Kryptowärungen interesséiert" wieren.

Déi brittesch Gratiszeitung "City AM" hat en onbekannten Insider domadder zitéiert, datt Amazon gläich géif digital Wärungen akzeptéieren. Dëst hätt den Insider aus enger Annonce fir eng Aarbechtsplaz vun der Firma geschloss, an där gefuerdert soll gi sinn, datt ee sech mat digitale Wärungen a mat der Blockchain-Technologie auskennt.

Dëse Rapport hat e Méindeg dofir gesuergt, datt de Bitcoin-Cours ëm 17 Prozent an d'Luucht geschoss ass. Nom Dementi vum Onlinehändler ass de Cours awer nees ëm 3,6 Prozent erofgaangen.

Amazon wéckelt all Joer Transaktiounen am Wäert vun Honnerte Milliarden Dollar of a wier domat e risege potenzielle Maart fir Kryptowärungen. Den Amazon-Spriecher huet erkläert: "Mir mengen, datt d'Zukunft op neien Technologië baséiere wäert, déi modern, séier a käschtegënschteg Bezuelungen erméiglechen, a mir hoffen, dës Zukunft esou séier wéi méiglech den Amazon-Clientë bréngen ze kënnen."