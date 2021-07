Vun dësem Mëttwoch u sinn d’ECHO-Apparater mam Alexa och zu Lëtzebuerg ze kréien. RTL bitt ënner anerem News op Lëtzebuergesch, Englesch a Franséisch un.

Den 28.07.2021 ass den offizielle Launch vun den Amazon ECHO Apparater fir Lëtzebuerg

Amazon lancéiert den 28. Juli 2021 offiziell hir ECHO-Apparater fir Lëtzebuerg. Am Kader vun dem Lancement, huet Amazon lëtzebuergesch Partner gesicht, déi spezifesch Contenue fir dëse Service ubidde kënnen.

RTL ass offiziellen News-Partner vun Amazon fir Lëtzebuerg

Direkt vum Launch u kënnen dann och déi Leit, déi en ECHO hunn, d’News vun RTL, RTL Today an RTL 5minutes an de jeeweilege Sprooche Lëtzebuergesch, Englesch a Franséisch lauschteren.

Fir déi News ze lauschteren, muss een d’Alexa just mat engem vun dëse Sätz froen:

„Alexa, Was ist meine tägliche Zusammenfassung?“

„Alexa, Was sind die Nachrichten?“

„Alexa, quel est mon flash quotidien?“

„Alexa, quelles sont les infos?“

„Alexa, play my Flash Briefing“

„Alexa, what's my Flash Briefing?“

Neie Skill – RTL.lu

Mam RTL.lu-Skill huet een d’Méiglechkeet, fir déi verschidde Webradioe vun RTL lauschteren ze kënnen. Mat kuerze Befeeler ginn déi verschidde Webradioe lancéiert:

“Alexa, starte RTL.lu”

“Alexa, starte GOLD von RTL.lu”

“Alexa, starte RTL LX von RTL.lu”

De Skill huet awer och nach aner Features, et kann een d‘Alexa zum Beispill froen, wéi dat Lidd heescht, wat grad gespillt gouf, wéi d’Wieder gëtt oder wéi déi aktuell Situatioun op eise Stroossen ass.

D’Kommunikatioun tëscht Iech an dem Alexa ass an 3 Sprooche méiglech, Franséisch, Englesch an Däitsch. Lëtzebuergesch existéiert nach net als Sprooch fir Alexa.

Dës Servicer sinn natierlech alleguerte gratis. En Amazon-Echo-Apparat kann een haaptsächlech iwwert Amazon selwer kafen.