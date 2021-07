Wéi een Impakt op d'Klima? Déi Fro gëtt vill diskutéiert, nodeems d’Milliardäre Bezos a Branson op 80 Kilometer Héicht e puer Minutte konnte schwiewen.

Opgrond vun der Ëmwelt-Impaktstudie fir d’“SpaceShipTwo“ vum Richard Branson schätzen 3 Wëssenschaftler an engem Artikel vun „the Conversation“ vun 2020, datt d’SpaceShipTwo bei engem Fluch geschaten 27,2 Tonnen C02 géing ausstoussen. Dat géing engem Tuer mam Auto ëm d’Welt entspriechen oder zwee Mol dem C02-Ausstouss, deen eng Persoun pro Joer zegutt hätt, wann ee wëll d’Klimaziler vu Paräis erreechen. Donieft géing esou e Fluch net just C02 produzéieren, mee och Kueleréckstänn. D’C02-Emissioune vun esou enger Rakéit wieren näischt am Verglach mat der gesamter Aviatioun, huet de Klimaberoder vun der Nasa der Agence France Presse gesot. Eng Rei Wëssenschaftler sinn allerdéngs méi besuergt, well de Weltraumtourismus laangfristeg soll wuessen, iwwerdeems Natiounen hir Zäregase mussen déi nächst Joren reduzéieren.

Kann ee Fortschrëtter a Saachen Energieeffizienz erhoffen, sou erënneren d’Wëssenschaftler och un den Impakt op d’Ëmwelt, deen Schëpfung, den Transport an d’Transformatioun vun de Ressourcen an d‘Fabrikatioun vun de Rakéiten hunn.

D’aktuell Gesellschaft a Massentourismus degradéieren d’Ëmwelt staark, mee de Weltraumtourismus géing dat just nach verstäerken. Dobäi kéim nach eng Verstäerkung vun den Ongläichheeten. Déi 1% vu räichste Leit op der Welt si fir 2 Mol méi Emissioune responsabel ewéi déi 50% vun den äermste Leit, sou d’Hëllefsorganisatioun Oxfam.