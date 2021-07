Wéi den Technologiekonzern am Kader vun der Publikatioun vu sengen Trimesterresultater selwer annoncéiert huet, ass Amazon vun der CNPD veruerteelt ginn.

Milliounestrof fir Amazon hei zu Lëtzebuerg. Wéi den Technologiekonzern am Kader vun der Publikatioun vu sengen Trimesterresultater e Freideg selwer annoncéiert huet, ass Amazon de 15. Juli scho vun der nationaler Dateschutzkommissioun zu enger Strof an Héicht vu 746 Milliounen Euro condamnéiert ginn. Amazon kritt virgehäit, géint déi europäesch Dateschutzreegelung GDPR verstouss ze hunn. De Magasinn Politico hat am Fréijoer als éischt driwwer bericht. Amazon selwer weist all Reprochë vu sech an huet annoncéiert, an Appell ze goen. Et wiere keng Donnéeë geklaut ginn an och net un en Drëtte weidergereecht ginn. D'Decisioun vun der CPND géif op subjektiven an ongepréiften Interpretatioune vum europäeschen Dateschutz baséieren a Beräicher, an deenen nach keng offiziell Direktive verëffentlecht goufen.

Dräi fréier Mataarbechter haten am Februar schonn an engem Politico-Artikel drop higewisen, wéi wéineg seriö hir Warnunge vun hirem deemolege Patron geholl goufen. Date vu Millioune Leit wieren a Gefor, war den Artikel iwwerschriwwen. Amazon géif sech net un déi virgeschriwwen Dateschutzreegelen halen. Si selwer wieren entweder net gelauschtert oder carrément aus der Firma gehäit ginn. Amazon wier et de Whistleblower no eenzeg an eleng ëm de Profit gaangen.

An enger éischter Phas hat sech ënnert anerem d'CSV-Europadeputéiert a fréier EU-Kommissärin Viviane Reding kritesch iwwert den Ëmgang mat der Dateschutzkommissioun vis-a-vis vun Amazon geäussert. An enger parlamentarescher Fro Enn Mäerz hat déi fréier Justizkommissärin gemengt, et misst ee sech Froen iwwert d'Aarbecht vun der CNPD stellen, well déi Amazon nach net bestrooft hätt. Dat wier eng delikat Situatioun wann ee wéisst, datt verschiddene groussen Technologiebetriber hiren europäesche Siège hei zu Lëtzebuerg wier. De Staats- a Kommunikatiounsminister Xavier Bettel hat sech deen Ament net zum konkrete Fall Amazon geäussert, well d'CNPD näischt zu eenzele Fäll, op deene se enquêtéiert, soen dierft. Dat géif soss géint de secret professionnel verstoussen.

No dëser aussergewéinlecher Strof hält d'CNPD sech bedeckt. D'Kommissioun schreift an engem Communiqué, datt d'Lëtzebuerger Gesetzgebung et net géing erlaben, Aussoen zu individuelle Fäll ze maachen.

Et wier een un de Secret professionel gebonnen.

Hei dat offiziellt Schreiwes vun Amazon:

Attributable as a statement from Amazon (DE):

„Das Vertrauen unserer Kund:innen und die Sicherheit ihrer Daten haben oberste Priorität für uns. Es gab keine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten und es wurden keine Kundendaten an Dritte preisgegeben. Diese Tatsachen sind unbestritten.“

„Wir widersprechen dem Urteil der CNPD vehement und beabsichtigen, Berufung einzulegen. Im Hinblick darauf, wie wir Kund:innen relevante Werbung anzeigen, beruht diese Entscheidung der CNPD auf subjektiven und ungeprüften Auslegungen des europäischen Datenschutzrechts, und die beabsichtigte Geldbuße steht selbst bei dieser Auslegung in überhaupt keinem Verhältnis."



Non-attributable background (DE):



- Wir haben sowohl vor als auch während der Untersuchung kooperiert.

- Die Entscheidung der CNPD stützt sich auf subjektive und ungeprüfte Auslegungen des europäischen Datenschutzrechts in Bereichen, zu denen noch keine formellen Leitlinien veröffentlicht wurden.