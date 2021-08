Den Informatik-Ris wëll d'Protektioun vu Kanner op sengen Apparater a Servere verbesseren. An deem Sënn gouf elo eng nei Funktioun presentéiert.

Vun Hierscht u wëll de Konzern Fotoen, déi vum Notzer an der iCloud gespäichert ginn, mat enger Datebank vu bekanntem pornographeschem Material vergläiche loossen, dat vu Kannerschutzorganisatiounen zur Verfügung gestallt gëtt. Dowéinst gouf e komplext Verfaren op d'Bee gestallt, fir den Dateschutz an d'Privatsphär vun de User ze garantéieren.

Stëmmen déi verdächteg Biller mat deenen aus der Datebank iwwerteneen, gi se markéiert. De System schléit awer eréischt Alarm, wann et eng bestëmmten Unzuel un Iwwerteneestëmmunge gëtt. Wéi vill Biller genau, huet Apple net matgedeelt. Handelt et sech tatsächlech ëm kannerpornografescht Material, mellt den US-Konzern dëst dem "National Center for Missing & Exploited Children", déi sech dann a Kontakt mat den zoustännegen Autoritéite setzen. Den Notzer selwer gëtt net doriwwer informéiert, säi Kont gëtt allerdéngs gespaart.

Fir den Ufank gëtt déi nei Funktioun just op Apple-Apparater vu Clientë mat US-Account aktivéiert. Fir dëst och am Ausland kënnen anzeféieren, mussen nach rechtlech Viraussetzunge gekläert ginn.

Eng weider Funktioun soll et dann och den Elteren erméiglechen, eng Notifikatioun ze kréien, sollt hiert Kand am iMessage plakeg Biller vu sech verschécken oder vun anere geschéckt kréien. Och de Sproochassistent Siri soll agräifen, wann d'Notzer versichen, no Themen ze sichen, déi am Zesummenhang mat Kannermëssbrauch stinn.

Kritik gouf et iwwerdeems vun enger Patie Dateschützer. Dës fäerten, dass déi nei Technologie kéint vu Regierungen oder anere Gruppe ausgenotzt ginn.