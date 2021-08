Poly Network schwätzt vum gréissten Déifstall an der Geschicht vun den digitale Wärungen.

Dem US-Konzern no wiere Sécherheetsvirkéierunge geknackt an d'Kryptowärunge vun zéngdausende User op aner Konten transferéiert ginn. De Berechnunge vun Twitter-Notzer a vum Cybersécherheet-Fuerscher Mudit Gupta no hätten Onéierlecher Token am Wäert vu ronn 600 Milliounen Dollar geklaut, wat ëmgerechent 510 Milliounen Euro sinn.

Op Twitter huet sech Poly Network un d'Hacker adresséiert a geschriwwen, dass si gäre géinge mat hinnen a Kontakt trieden, fir d'Kryptowärungen nees zeréckzekréien. Donieft huet de Konzern gewarnt, dass dës Cyberattack vun den Autoritéiten als schwéiert wirtschaftlecht Verbrieche kéint agestuuft ginn an dowéinst d'Hacker dann och strofrechtlech kéinte verfollegt ginn.

E Mëttwoch huet Poly Network dunn annoncéiert, dass ee mëttlerweil nees 4,8 Milliounen Dollar zeréckkritt hätt. Kuerz dorobber huet et esouguer geheescht, dass Token an Héicht vun 256 Milliounen Dollar zeréckgeschéckt gi wieren. 7 Minutte virun der éischter Transaktioun wier de Message "Den Hacker ass bereet, sech ze erginn" ukomm.

Engem Bericht vun der Firma CipherTrace no wiere vu Januar bis Abrëll 2021 digital Wärungen am Wäert vu 432 Milliounen Dollar duerch Déifställ an Hackerugrëff geklaut ginn. En Trend, deen ëmmer méi zouhëlt. Bis Mëtt Mee 2020 ass de Krypto-Marché op iwwer 2,5 Billiounen Dollar geklommen, schreift Coinmarketcap.

De weltwäiten Interessi u Kryptowärunge wiisst. Wéinst de Präisschwankungen an der onklorer Rechtslag gëtt de Gebrauch vu Bitcoins & Co als Wärung bei alldeeglechen Transaktiounen awer ëmmer nees a Fro gestallt.