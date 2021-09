Prominent Notzer kënnen zanter e Mëttwoch exklusiv Contenue géint Bezuelung ubidden.

Twitter huet en neien Abo-Modell agefouert: Fir dräi bis zéng Dollar de Mount kënnen Notzer exklusiv Inhalter vun Influencer, Museker, Journalisten a Sportsexperten kréien.

D'Super Follows-Funktioun gëtt fir d'éischt an den USA an a Kanada ugebueden. An den nächste Woche soll dës Offer awer och op aner Länner ausgebreet ginn. Twitter kasséiert um Ufank 3 Prozent vun de Recetten als Tax. Klammen d'Recetten op iwwer 50.000 Dollar, erhéije sech d'Taxen op 20 Prozent.

Den US-Konzern sicht am Moment no Méiglechkeeten, fir méi Suen ze maachen, ouni zousätzlech Reklammen ze schalten. Schonn am Juni huet d'Entreprise a Kanada an an Australien de Service "Twitter Blue" agefouert. Och hei kënnen d'Notzer géint Bezuelung op zousätzlech Funktiounen zougräifen.