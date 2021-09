Vun en Dënschdeg u kënnen Akeef a Steieren am Land mat der digitaler Wärung bezuelt ginn.

Virun 3 Méint gouf dat entspriechend Gesetz gestëmmt, en Dënschdeg ass et a Kraaft getrueden. An El Salvador kann elo mat Bitcoins bezuelt ginn. Awer just op deene Plazen, wou et technesch ëmsetzbar ass. Donieft kënnen och Steiere mat dëser virtueller Wärung bezuelt ginn. Domat ass El Salvador dat éischt Land op der Welt, an deem Bitcoin eng gesetzlech festgeluechte Bezuelmethod ass.

D'Aféiere vun der Kryptowärung huet an der Bevëlkerung allerdéngs fir Kritik gesuergt. Et koum esouguer zu Protester. Enger Ëmfro vun der UCA (Universidad Centroamericana) no hätte sech 70% vun de Leit géint dës digital Wärung ausgeschwat. Ronn 1.300 Persounen hu bei der Ëmfro am August matgemaach.

Fir d'Bierger vun de Bitcoins z'iwwerzeegen, huet de Staat hinne 25 Euro versprach, wa si sech den digitale Portmonni "Chivo" eroflueden. Am ganze Land ginn et 200 Chivo-Bankomater.