WhatsApp ass ee vun de beléiftste Messenger-Servicer, egal ob Android-Apparater oder iPhones. E puer User mat eelere Modeller kéinte lo Problemer kréien.

WhatsApp hat jo schonn annoncéiert, dass de Messenger op bestëmmte Smartphones net méi wäert disponibel sinn. Enger Lëscht no, déi am Internet d'Ronn mécht, sinn 43 Modeller betraff. Fir dës Modeller soll et nämlech kee Sécherheetsupdate méi ginn. Deen Ament ass de Programm méi ufälleg fir Hackerugrëff.

Concernéiert Android-Smartphones

Alcatel: One Touch Evo 7

Huawei: Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D Quad XL, Ascend D1 Quad XL, Ascend P1 S an Ascend D2.

LG: Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact , Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus Nitro HD and 4X HD, and Optimus F3Q.

Samsung: Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy SII, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core a Galaxy Ace 2.

Sony: Xperia Miro, Sony Xperia Neo L, Xperia Arc S.

ZTE: Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987 and Grand Memo.

Aner Hiersteller: Alcatel One Touch Evo 7, Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Caterpillar Cat B15, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, Lenovo A820, UMi X2, Faea F1 an THL W8.

Concernéiert iOS-Smartphones

Apple iPhone SE

Apple iPhone 6S

Apple iPhone 6S Plus

Der Dateplattform Statista no maachen déi Modeller an Däitschland just 0,04 Prozent vun den Android-Apparater aus.

Wéi d'Verbraucher-Portal Chip mellt, wier fir déi betraffe Modeller e Systemupdate prett, déi, déi gefuerdert Android, respektiv iOS-Versioune weiderhin ënnerstëtzt. Zum Beispill verlaangt WhatsApp um iPhone op d'mannst den iOS 10, déi betraffe Modeller op der Lëscht goufe mam iOS 9 beliwwert, kruten awer een Update op den aktuellen iOS 014. Dat Selwecht gëllt fir Android-Handyen. Sou krut de Galaxy S2 en Update op den Android 4.1 a kann deemno och weider benotzt ginn.

Wien awer nach méi eng al Versioun benotzt op sengem Handy a schonn eng gewëssen Zäit keen Update méi gemaach huet, muss wuel oder iwwel op WhatsApp verzichten. Deen Ament kritt ee sech net méi agelooged an et kann een och keen neie WhatsApp-Kont opmaachen. Ass ee nach um Messenger aktiv, kënne verschidde Funktioune méiglecherweis net méi genotzt ginn.

User vun eelere Modeller sollte beschtefalls elo eng aktuell Versioun installéieren oder sech, wa si guer net op WhatsApp verzichte wëllen, méi e modernen Handy kafen.

Dës Betribssystemer ginn net méi ënnerstëtzt