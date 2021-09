Bis Enn August goufen dëst Joer schonn iwwer 2,6 Milliounen administrativ Demarchen vu Bierger oder Betriber doriwwer ofgeschloss.

Dat ass e Plus vun 146% géintiwwer den éischten 8 Méint vum leschte Joer. Dat schreift den Digitalisatiounsministère e Méindeg den Owend an engem Communiqué. Dat wier an engem gewësse Sënn sécherlech der sanitärer Kris geschëlt, allerdéngs net nëmmen.

Nieft den Demanden fir e Rendez-vous fir e Covid-Test, hunn och Ufroen no engem Casier, oder no der staatlecher Hëllef fir Héichschoul-Studien dominéiert.

D‘App vu MyGuichet gouf an tëscht iwwer 150.000 mol erofgelueden.

Offiziellt Schreiwes

MyGuichet.lu : des chiffres record et une évolution qui conforte les efforts investis en matière de eGovernment

ministère de la Digitalisation / Centre des technologies de l'information de l'État (CTIE)

Fin août 2021, la plateforme transactionnelle MyGuichet.lu a battu son propre record en dépassant les 2,6 millions de transmissions de démarches administratives de la part de citoyens ou d'entreprises aux administrations de l'Etat. Il s'agit d'une progression de 146% par rapport à la même période en 2020.

Ces chiffres sans précédent sont principalement dus à des démarches liées à la crise sanitaire. Cependant, les statistiques confirment également une progression soutenue quant à la transmission de démarches non liées à la pandémie qui, si l'on compare les 8 premiers mois de 2020 à ceux de 2021, vient se situer à plus de 40%.

Le ministère de la Digitalisation et son bras technologique, le Centre des technologies de l'information de l'Etat, se félicitent de cette progression qui vient corroborer le travail accompli dans le domaine de l'offre de démarches en ligne et de développement des services étatiques digitaux. Elle confirme également l'acceptation du grand public de ce mode de transmission digital entre le privé et le public.

Pour sa part, l'application mobile MyGuichet.lu a été téléchargée à environ 150.000 reprises. Parmi les démarches les plus utilisées figure la demande de rendez-vous pour le dépistage de la COVID-19, mais également la demande de casier judiciaire pour personne physique et la demande pour aide financière de l'Etat pour études supérieures. L'offre en démarches sur l'application est vouée à se développer rapidement.

Depuis son lancement, le total des opérations effectuées sur l'app (démarches effectuées, consultations et téléchargements de documents) dépasse les 900.000.

L'ensemble de ces résultats sont autant d'indicateurs qui confortent la volonté du ministère de continuer d'étendre l'éventail des services publics digitaux accessibles et axés sur les besoins des utilisateurs afin d'offrir aux citoyens et aux entreprises des services publics adaptés aux défis posés par l'ère digitale.