D'Autoritéiten aus Russland hu béid Tech-Gigante gezwongen, d'App "Smart Voting" vum Kreml-Kritiker Nawalny aus hire Stores erauszehuelen.

D'App, déi dem Nawalny seng Unhänger kreéiert hunn, sollt wärend de russesche Walen d'Oppositioun géint dem Putin seng Regierungspartei ënnerstëtzen. D'Säit vum Oppositionelle werft Apple a Google elo politesch Zensur vir an dass si sech dem Drock vun der "autoritärer russescher Regierung" erginn hunn.

De Kreml begréisst d'Erofhuele vun der App. A Russland wier dës Applikatioun illegal an dofir hätt een déi zwou Plattformen obligéiert, sech un d'Gesetzer ze halen, huet de Regierungsspriecher Dmitri Peskow erkläert.

Well a Russland quasi all déi aner Parteie vun der Wal ausgeschloss goufen, sollt dem Nawalny seng App mat engem intelligente System an all Krees dee Kandidat ënnerstëtzen, deen a senger Regioun déi beschte Chancen huet, géint de Putin ze gewannen. Dëse System koum net nëmme bei de Parlaments-, ma och bei de Gemengen- a Regionalwalen an den Asaz.

Moskau huet d'Internet-Rise scho virun e puer Wochen opgefuerdert, Produkter vun der Nawalny-Säit, déi vum Kreml als extremistesch agestuuft gouf, erofzehuelen. Et gouf mat strofrechtleche Konsequenze gedréit, wa si deene Fuerderungen net nokomme géifen.

Vill vum Nawalny sengen enkste Supporter liewe mëttlerweil am Ausland oder goufen ënner Arrest gesat. Den Nawalny selwer sëtzt a Russland an engem Stroflager.