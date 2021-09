Domat géif d'EU ee Schlussstréch ënnert ee jorelaange Sträit setzen. Apple huet sech laang Zäit géint esou eng Obligatioun gewiert.

Et handelt sech hei em ee grousse Marché vu ronn 450 Millioune Leit. Esou eng Obligatioun hätt also wäitreechend Konsequenzen. Der EU no wäert dee Schrëtt dofir suergen, dass vill manner Elektroschrott entsteet, well d'Clientë keen neie Kabel kafe missten, wa se sech fir den Handy vun enger anerer Mark entscheeden. Apple hält dogéint a seet, dass dat just d'Innovatioune bremsen an zu méi Ëmweltverschmotzung féiere géif.

D'Politik hätt de Firmen elo genuch Zäit ginn, hir eege Méiglechkeeten ze fannen, elo wier et awer un der Zäit, legislativ Schrëtter an d'Weeër ze leeën, sou d'EU-Konkurrenz-Kommissärin Margerethe Vestager. Et wier frustréierend, wann een nach ëmmer kee Chargeur vun anere Leit benotze kann, wann een en iPhone huet. Europäesch Cliente bezuele ronn 2,4 Milliarden Euro just fir Chargeuren, déi net bei den Handye matkommen.

2009 gouf et schonn ee fräiwëllegen Accord tëscht de Smartphone-Hiersteller an der Politik, fir en eenheetlechen Uschloss z'entwéckelen. Dat huet och seng Friichte gedroen. Hat bis dohinner nach quasi all Mark hiren eegene Chargeur, sinn et mëttlerweil just nach 3 verschiddener. Dat sinn nieft Apple hirem Lightning-Uschloss och nach de Mikro-USB, deen awer no an no ëmmer méi vum USB-C ersat gëtt. Dësen USB-C-Uschloss soll et dann och sinn, deen all Hiersteller da muss verbauen.

D'EU huet den Tech-Firmen eng Zäit vun 2 Joer ginn, fir dës Fuerderungen ëmzesetzen. Apple argumentéiert dogéint, dass dat vill ze kuerz wier an dofir suerge kann, dass déi verschidden Hiersteller sech iwwert déi Period net leeschte kënnen, hir Verkafszuelen oprecht z'erhalen.