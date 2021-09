Am Alter vun néng Joer huet de Jong aus Andorra seng éischt Prothees aus Lego gebaut. Haut huet hie säin Dram verwierklecht, engem anere Kand eng ze ginn.

D'Spillsaach huet dem David Aguilar eng Méiglechkeet ginn, als Kand ze vergiessen, datt déi aner Kanner de Geck mat sengem Handicap maachen. Haut ass den David, deen um Poland-Syndrom leit, 22 Joer al a steet kuerz virdrun seng Ausbildung als Bioingenieur ofzeschléissen. Seng seele Feelbildung huet säi Liewen net beaflosst. Am Géigendeel, se huet hien ugedriwwen.

Den andorranesche Student, dee schonn als Kand vu Roboter begeeschtert war, huet net vill Fräizäit: Nieft senge Studien, hält hie Virträg iwwer Motivatioun, huet ee Buch geschriwwen, bei der Sendung "Lego Masters" matgemaach an huet souguer bei engem NASA-Symposium iwwer Innovatioun geschwat.

"Wéi ech en Teenager war, hunn ech weider mat Lego gespillt, well et eng Méiglechkeet war, de Mobbing ze vergiessen", erkläert hien, wéi hien un déi schwéier Zäiten zeréckdenkt. Am Alter vu 17 Joer huet hien dunn eng prezis Prothees entwéckelt, déi et him erméiglecht huet, seng éischt Pompele mat béiden Äerm ze maachen.

Haut presentéiert hien houfereg déi fënneft Versioun vu senger Prothees, den MK5. Ee Roboter-änleche Lego-Aarm mat bloe Stief als Fanger, deen den David mat enger Beweegung vu sengem Stomp, duerch e System vu motoriséierte Rullen aktivéiert.

© AFP/Pau BARRENA © AFP/Pau BARRENA © AFP/Pau BARRENA Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question.

Hie selwer huet sech doru gewinnt, ouni säin Ënneraarm ze liewen, a benotzt seng Prothees net am Alldag. Ma hie weess awer, datt vill Leit onbedéngt eng Prothees droe mussen, déi fir déi neiste Generatioun Dausende vun Euroe kaschte kënnen. "Zanterdeem ech meng éischt Prothees gebaut hunn, ass mir kloer ginn, datt ech d'Muecht hunn, Aneren ze hëllefen [...], déi wierklech eng Prothees brauchen."

Doropshin huet den David Aguilar säi YouTube-Kanal "Hand Solo" gegrënnt, deen op engem Wuertspill tëscht dem englesche Wuert fir Hand baséiert a sech op d'Star-Wars-Figur Han Solo bezitt. Virun e puer Méint huet eng Fra hien ugeschriwwen, där hiren aacht Joer ale Bouf Benkur ouni Aarm gebuer ass a keng normal Prothees undoe kann.

De Lego-Begeeschteren huet direkt versprach, eng Prothees fir de Benkur ze bauen, déi net ze grouss an ze schwéier fir hien ass. Enn August sinn dee klenge Bouf a seng Mamm an Andorra gereest, fir déi méi liicht Prothees auszeprobéieren. "Elo kann ech Saache fänken. Wat ech virdrun net konnt", esou dee Klengen, deen elo mat sengem Brudder mam Ball spille kann.

Am David Aguilar sengem Kapp lafen d'Projeten op Héichtouren: "Wann ech et fir de Benkur méiglech gemaach hunn, wisou dann net fir ee Jong oder ee Meedchen, deem e Been feelt?"