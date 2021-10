E puer Deeg no der massiver Pann huet den Online-Ris op en Neits mat technesche Problemer kämpfe missen.

"Mir sinn eis driwwer bewosst, datt eng Partie Leit an Entreprisë Schwiiregkeeten hunn, op Facebook-Produiten zeréckzegräifen", sou d'Erklärung vun engem Spriecher vun der Entreprise e Freideg den Owend.

"Mir schaffen un engem séiere Retour zur Normalitéit an Entschëllegen eis fir all d'Problemer." Facebook huet e Freideg den Owend net bekannt ginn, wéi grouss de Problem ass an och näischt zu méigleche Grënn vun der aktueller Pann gesot.

De spezialiséierten Internetsite Downdetector huet eng däitlech Hausse vu Feelermeldungen iwwer Facebook, de Facebook Messenger, Instagram a Whatsapp registréiert. Iwwer Twitter hunn d'Leit hirem Ierger nees Loft gemaach.

Eréischt e Méindeg haten honnerte Milliounen Notzer stonnelaang keen Accès op d'Déngschter vu Facebook, Instagram a Whatsapp.