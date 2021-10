Wat den Ausnamekomponist Ludwig van Beethoven net méi fäerdeg kritt huet, huet d'A.I. elo kuerzerhand gemaach. D'Symphonie hat zu Bonn seng Première.

Bal 195 Joer nom Dout vum Beethoven ass elo eng Versioun vu senger net fäerdeg-geschriwwener 10. Symphonie uropgefouert ginn. Komponéiert gouf d'Stéck vu kënschtlecher Intelligenz, enger A.I. E Samschdeg den Owend huet dat renomméiert Beethoven Orchester d'Symphonie ënnert der Leedung vum Dirigent Dirk Kaftan am Telekom Forum zu Bonn déi éischte Kéier viru Public gespillt. D'Telekom selwer hat dëse Projet an d'Weeër geleet.

Déi 10. Symphonie gouf kuerz virum Dout vum Beethoven ugefaangen, ma ni op en Enn bruecht, ausser eng Rei Skizzen an Notizze gëtt et kee Material vum Schluss. Ma op dëser Basis huet en Team vun Experten, also Musekswëssenschaftler a Programméierer, eng A.I. entwéckelt, fir déi eidel Plazen ze fëllen. Heivir gëtt déi kënschtlech Intelligenz mat villen anere Stécker vum Beethove gefiddert, ma do dernieft awer och Musek aus der Zäit vum Beethoven. Domadder soll d'Maschinn esou komponéieren, wéi de Beethoven et gemaach hätt.

Um Enn huet d'A.I. den Experte Virschléi ginn, wéi ee bestëmmt Plaze fëlle kéint. Dës Variante goufe gelauschtert vun den Experten an hunn dunn eng ausgewielte Variant der Maschinn als Decisioun erëm ginn, et handelt sech also ëm eng Symbios tëscht Mënsch a Maschinn beim Resultat vum Stéck.

D'Leit déi um Experiment beschäftegt waren, betounen, dass et sech hei ëm en Experiment dréit an et net dorëms géif goen, dem Beethoven seng kënschtleresch Eenzegaartegkeet a Fro ze stellen. Et wéilt een éischt weisen, wéi kreativ d'Zesummenaarbecht tëscht Mënsch an A.I. ka sinn. Dobäi kënnt, dass d'Potential vun der Kompositioun mat der neier Technologie extrem wäert dovunner profitéieren an d'Méiglechkeeten onendlech wieren.