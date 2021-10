Den US-amerikaneschen Technologiegigant Apple wäert Medieberichter no d'Produktiounszil vum iPhone 13 erofschrauwen.

Grond fir déi méi niddreg Produktioun soll de weltwäiten Chipmangel sinn, deen dëst Joer ënnert anerem och schonn op d'Autosproduktioun en negativen Impakt hat.

Dat ursprénglecht Produktiounszil bis Enn vum Joer gouf op 90 Milliounen Unitéite festgeluecht. Elo wäerten awer wuel just ronn 80 Milliounen iPhone 13 produzéiert ginn, wéi Bloomberg den Dënschdeg geschriwwen huet. Den Apple-CEO Tim Cook hat schonn am Juli gewarnt, datt den Impakt vun de Liwwerproblemer sech an dësem Quartal nach kéint verschlëmmeren.

Apple huet déi jéngsten iPhone-Generatioun eréischt viru ronn engem Mount virgestallt. Nieft dem iPhone 13 Mini wäert och den iPhone 13 Pro Max op de Marché kommen. Duerch déi ageschränkte Produktioun kéinten an der Chrëschtdagssaison ronn 5 Milliounen iPhone feelen, esou een Expert. Virun allem a China an an den USA wier d'Demande héich.