D'Firma, déi Facebook, Instagram an aner Servicer ënnert sech versammelt, soll net méi Facebook mee "Meta" heeschen.

Berichter, datt Facebook nach Enn Oktober den Numm un der Firma géing änneren, si schonn d'lescht Woch zirkuléiert. Den Internet-Gigant hätt wëlles, de Fokus op de "Metaverse" ze leeën, huet et an engem Bericht vu Facebook geheescht. Ënnert "Metaverse" versteet d'Firma eng Cyberwelt, an där déi physikalesch, déi erweidert, an déi virtueller Realitéit matenee verschmëlzen.

Méi Informatioune ginn et geschwënn.