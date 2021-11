Wärend ee vum Datenzenter zu Biissen aktuell net vill héiert, gëtt an der Belsch e véierte fäerdeg, e fënnefte geplangt an en Terrain fir weiderer kaf.

Déi lescht Joren hu grouss Industrieprojeten hei zu Lëtzebuerg fir hefteg Diskussioune gesuergt. Och den eventuelle Bau vun engem Google-Datenzenter zu Biissen war do keng Ausnam. Wëll den amerikaneschen Internetgigant sech iwwerhaapt nach hei am Land néierloossen? Déi Fro steet den Ament nees am Raum, nodeems Google weider grouss Investissementer an der Belscher Wallonie ugekënnegt huet.

Zu Biissen op der Gemeng huet den Telefon déi lescht Méint net eng Kéier am Zesummenhang mam Projet geschellt. Weder déi Responsabel vu Google hu sech gemellt, nach gouf et Nouvelle vu Säite vun der Regierung, déi 2017 de Steen un d'Rulle bruecht hat.

Ass de Projet Datenzenter zu Biissen gestuerwen?

Op Nofro hin hunn déi Responsabel vu Google RTL géintiwwer dës Ausso gemaach: "Et wier ee frou, datt de Projet zu Biissen déi verschidden Etappe vun de Prozeduren duerchlafe géif. Aner Neiegkeete géif et awer keng." Doud ass en nach net, de Projet Google Den Dossier schéngt awer weder bei Google nach um Niveau vun der Regierung Prioritéit ze genéissen.

"Mir hunn eis Prozeduren." De PAG ass gestëmmt, den Appell vum Mouvement Ecologique um Verwaltungsgeriicht géint d'Reklassement vun där 32 Hektar grousser Gréngzon ass nach net gesprach. Den Ament leien d'Hausaufgaben, wat Ëmweltprüfung ubelaangt, beim Bauhär, also Google. Den Ëmweltministère krut déi lescht Méint keen Dossier eran. Virun aller fréistens 2023 ka sécher kee Bagger rullen.

An der Belsch geet et weider

Déi aner Säit vun der Grenz an der Wallonie geet et virun. E Méindeg nach hunn déi Responsabel vu Google RTL géintiwwer confirméiert, dat um Site vu Saint-Ghislain bei Mons bannen den nächste Wochen e véierten Datenzenter a Betrib geholl gëtt, de Bau vun engem fënneften Zenter ass scho geplangt. "Hei um Site hu mer de Bau vum fënnefte Gebai ugekënnegt. En Investissement vu 500 Milliounen Euro." sou de Frederic Descamps, Manager Google-Datenzenter Saint Ghislain.

Zanter 2005 hätt den Internet Gigant domat eng 3 Milliarden Euro an der Wallonie direkt investéiert, sou Wirtschaftsanalysten. Parallel huet Google nämlech nach en neien Terrain bei Charleroi kaf. 51,8 Hektar um Site vum Ecopole zu Farciennes. Eng fréier Industriefriche, déi sanéiert gouf, direkt um Bord vun der Sambre. "En Terrain fir wuel enges Dages en Datenzenter ze bauen. Haut gëtt et awer nach kee konkrete Plang, wat en Investissement ubelaangt," sou de Frederic Descamps weider.

Dat gëtt nees Hoffnung, aus Lëtzebuerger Sicht. Ma et ass bekannt, datt déi Responsabel vu Google sech net gär an d'Kaarte kucke loossen, wat d'Pertinenz vun hire Projeten ubelaangt. Eng gewëss Konkurrenz ënnert de potenzielle Sitte fir Datenzenter belieft d'Geschäft.