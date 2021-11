Den Institut Yougov huet iwwer 1.000 Eltere befrot a wollt wëssen, a wéi engem Alter hir Kleng hiren éischte Smartphone kréien.

50% vun den Elteren hunn uginn, dass si plangen, hire Bouwen a Meedercher e Smartphone ze ginn, wann dës tëscht 6-11 Joer al sinn. 36% hunn iwwerdeems geäntwert, dass si hire Kanner den éischte Smartphone eréischt mat 12-14 Joer kafen. 4% vun den Erwuessene wëllen hire Kanner esouguer schonn am Alter vun 3-5 Joer en éischte Smartphone schenken. Fir 1% vun de befrote Leit ass dat esouguer scho bei Klengen tëscht 0 an 3 Joer de Fall. Méi laang waarde wëlle 4% vun den Elteren. Si hu sech d'Alterskategorie 15-18 Joer als Zil gesat. 4% hu keen Alter uginn.

Donieft gouf sech an der Etüd mat der Fro auserneegesat, ob d'Elteren en Iwwerbléck hunn iwwer dat, wat hir Kanner op der Tëlee an op Streamingplattforme kucken an am Internet an an de soziale Reseaue consomméieren. Ënnert den Eltere mat Kanner tëscht 0 an 12 Joer hunn 82% mat Jo geäntwert. 84% vun den Eltere sinn der Meenung, dass si och d'Kontroll iwwert d'Medien-Contenue vun hire Kanner hunn.

Bei Eltere vu klenge Kanner ënner 5 Joer sinn änlech Wäerter, deels esouguer méi héijer als Äntwert erauskomm. Eltere vun Teenager am Alter vu 15-17 Joer hunn uginn, manner Kontroll (59%) an a manner Iwwerbléck (62%) doriwwer ze hunn.

Am Kader vun dëser Etüd goufen 1.007 Elteren an Däitschland befrot. D'Resultater vun der Studie solle Yougov no representativ si fir Famillje mat Kanner ënner 18 Joer.