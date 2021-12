Nodeems d'Regierung et schonn déi lescht Woch ugekënnegt hat, gëtt et elo eng adaptéiert Versioun vun der CovidCheck.lu-App.

An der CovidCheck.lu-App gëtt et elo dräi nei Optiounen. Et sinn dat den 3G (geimpft, geheelt oder getest) an den 2G (geimpft, geheelt) fir d'Kontroll vu gesetzlech festgeluechte Fäll an d'Vakanz fir d'Kontroll vun den offiziellen Reegelen an deem Land an dat e reest.

Offiziellt Schreiwes