Den US-Milliardär huet sech a China wéinst zwee Virfäll mat Satellitte vu senger Raumfaart-Firma SpaceX onbeléift gemaach.

Opriff zum Boykott géint dem Musk seng Elektroauto-Firma Tesla a Fuerderungen no Sanktioune goufen en Dënschdeg milliounefach op de chinesesche soziale Medien gedeelt. Den Autoritéite vu Peking no hätt déi chinesesch Raumstatioun "Tiangong"zweemol hir Fluchbunn misse changéieren, well Satellitte vum SpaceX-Programm Starlink soss mat hire Satellitte kollidéiert wieren.

Zu de Virfäll koum et wéi et heescht am Juli an Oktober. Wier et zur Kollisioun komm, wier d'Raumstatioun wuel komplett zerstéiert ginn an all d'Mënschen u Bord wieren ëm d'Liewe komm, seet den Astrophysiker Jonathan McDowell. Dofir hätt Peking Moossname missen ergräifen, fir d'Sécherheet vun hiren Astronauten ze garantéieren.