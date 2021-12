Aacht vun zéng vun de wäertvollste Betriber op der Bourse hunn hire Sëtz an den USA. Europa ass an der Top 10 guer net méi vertrueden.

Eng ganz Jett vun de weltwäit gréissten Tech-Firmen - wéi zum Beispill Apple, Microsoft, Tesla oder och nach Alphabet (Google) - sinn an den USA op der Bourse notéiert. Duerch déi klammend Digitaliséierung a Corona-Zäiten ass dat nordamerikanescht Land op der Iwwerhuelspuer.

Ënnert den 100 wäertvollste Betriber op der Bourse hunn der 61 hire Sëtz an den USA - dräi méi wéi nach am Joer 2020. Dat weist eng rezent Etüd vun der Berodungsfirma Ernst & Young (EY). An den Top 10 sinn den Ament souguer guer keng europäesch Firme méi vertrueden. Just zwee vun den aacht Betriber sinn net an de Staaten ugesidelt: den Uelegproduzent Saudi Aramco op Plaz véier an den taiwaneschen Chipproduzent TSMC op der zéngter Plaz.

Virun der Finanzkris am Joer 2007 haten nach 46 vun de wäertvollste Betriber hire Sëtz an Europa, dëst Joer sinn et der just nach 16. Och China bleift am aktuellen Trend zeréck. Ënnert den Top 100 fanne sech just nach 11 chineesesch Betriber. Am Joer virdru waren et der nach 16.

Mat knapp 3 Billiounen Dollar steet Apple un der Spëtzt vum EY-Ranking, viru Microsoft (2,6 Billiounen Dollar) an der Google-Mammegesellschaft Alphabet (2 Billiounen Dollar). De wäertvollsten europäesche Konzern op der Bourse ass de Berechnunge vun EY no de franséische Betrib LVMH, zu deem ënner anerem Luxusmarke wéi Louis Vuitton oder och Moët & Chandon gehéieren. D'Firma kënnt op d'Plaz 19.