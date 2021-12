Ausgerechent iwwer d'Feierdeeg explodéieren d'Infektiounszuelen. Wann dir Iech frot, wéi grouss Äre Risiko ass, kéint Dir hei eng Äntwert fannen.

Zwee Professere vum Massachusetts Institute of Technology (MIT) an den USA, de Martin Bazant an den John Bush, hunn d'lescht Joer mat der Hëllef vum App-Entwéckler Kasim Khan eng App erausbruecht, mat där ee sech Unhand vun enger ganzer Rei Parameteren ausrechne kann, wéi héich d'Infektiounsgefor an engem bestëmmte Raum ass. Zanterhier ass se ëmmer nees weiderentwéckelt ginn.

An der App kann ee verschidde Faktoren astellen, esou datt d'Berechnung méiglechst genee ass. Esou kann een an der englescher Versioun vun der App zum Beispill auswielen, mat wéi enger Virus-Variant soll gerechent ginn, wéi vill Leit do sinn, wéi grouss de Raum ass a wéi gutt d'Loftqualitéit do ass. Och ob d'Gäscht am Raum schwätzen, a wéi eng Mask se unhunn, spillt an der Rechnung eng Roll.

Dovunner ausgoend kann dann eng Estimatioun gemaach ginn, wéi vill Leit wéi laang am Raum bleiwe kënnen, bis se sech theoretesch mam Virus kéinten infizéieren, wann ee vun hinne positiv wier.

Esou kënne sech an enger duerchschnëttlech grousser Stuff bei der Delta-Variant zwee Leit ronn zwou Stonnen ënnerhalen. Bei fënnef Leit wieren et nëmmen nach ronn 31 Minutten. Bei der méi ustiechender Omikron-Variant sinn déi zwee Leit am nämmlechte Raum schonn no ronn 65 Minutten engem héije Risiko ausgesat, bei fënnef Leit wier et schonn no 22 Minutten.

Wann Dir op Silvester Leit empfänkt oder op Besuch gitt, da kënnt Dir Äre Risiko hei ausrechnen.