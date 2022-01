De Verkéiersminister Pete Buttigieg an de President vun der FAA Steve Dickson hu gefuerdert, datt de Stéchdatum ëm 2 Wochen no hanne verréckelt gëtt.

De Start vu 5G war ufanks fir de 5. Dezember geplangt. Wéinst Bedenke vun Airbus a Boeing gouf en awer op de 5. Januar verréckelt. Elo soll et nach emol 2 Woche méi laang daueren.

Hannergrond vun dëser Fuerderung si Suerge vun der Loftfaartindustrie mat Bléck op de Fluchverkéier. Wéi Buttigieg an Dickson awer verséchert hunn, wäert un enger Léisung geschafft ginn, fir datt 5G an d'Loftfaart an den USA sécher niefteneen existéiere kënnen.

AT&T a Verizon kruten am Februar Frequenze fir den Opbau vum 5G-Netz zougewisen, nodeems si sech an enger ëffentlecher Ausschreiwung duerchgesat haten.