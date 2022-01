De sougenannten "Digital Services Act" soll kloer Reegele festleeën, wéi Online-Plattforme géint Haass a Fake News solle virgoen.

Donieft gesäit dat neit Gesetz Virschrëfte géint illegal Produiten, Déngschtleeschtungen a Contenuen am Internet vir. Dowéinst wäert de Wee, fir esou Contenuen ze mellen, verbessert an acceleréiert ginn. Well d'Meenungsfräiheet soll geschützt ginn, wäerten d'Notzer informéiert ginn, wann hir Inhalter sollen erofgeholl ginn. Si kënnen dës Decisioun dann och ufechten.

Mat den neie Bestëmmunge sollen och Inhalter am Netz bekämpft ginn, déi schiedlech, awer net zwangsleefeg illegal sinn, wat zum Beispill op falsch Noriichten zoutrëfft. Gréisser Plattforme sollen dowéinst verflicht ginn, d'Funktiounsweis vun hiren Algorithmen oppenzeleeën, déi doriwwer entscheeden, wéi eng Noriichten, Videoen a Produiten de User ugewise ginn.

Mam DSA ("Digital Services Act") sollen d'E-Commerce-Richtlinnen aus dem Joer 2020, déi aktuell gëllen, aktualiséiert ginn. Déi sollen da fir eng Abberzuel Ubidder vu Social-Media-Plattformen an Online-Maartplaze gëllen. Jee no Gréisst wäerten d'Virgabe variéieren. Fir grouss Plattforme wäerte besonnesch streng Reegele gëllen.

D'Verhandlunge mat den EU-Memberstaaten an der EU-Kommissioun sollen nach an der éischter Hallschecht vum Joer 2022 wärend der franséischer EU-Presidence ufänken. D'EU hofft, datt d'Gesetz dann am Joer 2023 wäert a Kraaft trieden.