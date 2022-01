Wärend dem Corana-Lockdown gouf vill Tëlee gekuckt. Ma de weltgréisste Streamingdéngscht huet et den Ament awer schwéier, nei Abonnenten ze kréien.

Dat mécht d'Investisseure skeptesch a féiert zu grousse Verloschter op der Bourse.

Den Zoulaf war wärend der Pandemie esou grouss, datt Netflix seng Präisser direkt 2 Mol erhéicht huet an nawell d'Zuel un Utilisateure sech signifikant erhéicht huet. 220 Milliounen Notzer sinn ugemellt. Zanter Juni d'lescht Joer ass dësen Opschwong awer gréisstendeels eriwwer.

De Finanzspezialist Claude Schettgen: "D'Analysten hate fir d'éischt Trimester vun dësem Joer 7 Milliounen nei Abonnenten erwaart. Et wäerten der awer nëmmen 2,5 Millioune ginn, esou Netflix. Haaptgrond ass, datt se bis am Mäerz keng nei "Prime"-Produite méi hunn."

Hei ass et virun allem déi nei Konkurrenz, déi weider Drock op den amerikanesche Konzern mécht.

"Déi alleguer maachen, datt ëmmer méi Produzenten dat selwecht Publikum viséieren. Doduerch gëtt et eng Erosioun vun de Margen. Dat spillt Netflix an deenen aneren net an d'Kaarten. Et ass net nëmmen d'Aktie vun Netflix, déi gefall ass, mä och déi vun all deenen aneren."

Netflix, Amazon Prime, Disney +, Apple TV+ a vun dësem Joer u sollen da Peacock, Paramount + an HBO Max weider Konkurrenz maachen. De Problem ass esou grouss, datt Netflix en net méi ignoréiere kann.

"De Client kann am Fong nëmme profitéieren, dee wäert an Zukunft manner bezuelen. Mä et muss een hei tëscht 2 Zorte vu Produktiounen ënnerscheeden. Déi déi e bësse méi spezifesch sinn, wat ee wierklech "Prime"-Produiten nennt, do wëll Netflix hir Kommissioun erhéijen. Mee fir déi breet Mass ginn d'Kommissiounen erof. Gutt fir de Produzent, mä schlecht fir d‘Produktiounsfirmen, well do ginn d‘Käschten awer éischter an d'Luucht."

Hei spillt virun allem de grousse Kataloge u Videoen, fir erauszesichen, eng wichteg Roll. Gutt fir d'Produzenten, mee ...

De President vun Europa-Cinemas Nico Simon: "Dat negatiivt hei ass, datt d'Produzenten eng gewësse Kreativitéit verléieren. Dat heescht et sinn d'Streamingplattformen, déi decidéiere wat se am Fong gären hätten."

De Gewënner an dëser Schluecht awer dierft de Kino sinn, sou den Nico Simon.

"Ech sinn dovunner iwwerzeegt, datt de groussen Ecran de Gewënner wäert bleiwen. Ee vun eise Problemer am Kino war ëmmer, datt et ze vill Filmer gëtt. Och ze vill kleng Filmer, ze vill schlecht Filmer. Déi ginn elo aus dem Kino erausgedréckt."

Et misst ee just oppassen, datt Qualitéitsfilmer, déi net onbedéngt e grousse Public uspriechen, lénks leie gelooss ginn.