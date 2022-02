Schrëttweis soll d'Plattform starten, déi fréieren US-President scho laang annoncéiert hat. Nach dës Woch wäert se an den App Store kommen.

Dat huet de Chef vum Trump Media and Technology Group e Sonndeg dem konservativen US-Sender Fox News matgedeelt. Et geet een dovunner aus, datt "Truth Social" bis Enn Mäerz komplett asazbereet wäert sinn, op d'mannst emol an den USA, sot de fréiere republikanesche Kongress-Deputéierten Devin Nunes.

Et wier emouvant fir hien, ze gesinn, datt Leit op der Plattform wieren, deenen hir Stëmmen "gecancelt" gi wieren, respektiv déi vu Leit "monddout" gemaach gi wieren, sot den Nunes mat Bléck op déi sougenannten "Cancel Culture".

"Truth Social" wëll sech als Alternativ fir Facebook & Co un déi User riichten, déi sech aus de soziale Medien zeréckzéien, well si op dëse Plattformen hir Meenungsfräiheet ageschränkt gesinn. D'US-Konzerner Facebook an Twitter haten den Donald Trump jo no der Attack op d'US-Kapitol wéinst der Verbreedung vun Haass a Fake News blockéiert. E groussen Deel vu senger Kommunikatioun hat de fréiere President do virdrun iwwer Twitter bedriwwen.