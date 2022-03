D’Schwéierpunkte leien op de Computerwëssenschaften, der Mathematik, a virun allem op der Statistik.

Ob beim Surfen am Internet, beim Akafen am Supermarché oder beim Shoppen op Amazon. All Daag begéine mer Daten a verschiddene Formen.

Am September 2021 huet d’Uni.lu en néie Masterprogramm fir Data Science lancéiert. D’Schwéierpunkte leien op de Computerwëssenschaften, der Mathematik, a virun allem op der Statistik. Mir hunn de Max an d’Ya begleet, déi sech duerch dëse Master gutt Chancen um Aarbechtsmarché erhoffen. Effektiv sinn Datewësseschaftler ëmmer méi gesicht. Applikatioune wei Shazam, Siri a Google Translate benotzen Data Science. Si sammelen Date fir esou hiren Algorithmus a Technologie ze verbesseren. Änlech an der Kriibsdiagnostik. Wat mer méi Fäll analyséieren, wat Computere méi komplett Datebanke kënnen opbauen. An mir esou d’Krankheetsbild besser erkenne kënnen.

Data Science wäert eis an eisem Alldag ëmmer méi dacks begéinen. Sief et Sproochassistente wéi Siri an Alexa, oder d’Gesiichtserkennung op eisen Handyen. Jiddereen deen sech fir dëse Master entscheet, deem steet eng grouss Dier u Méiglechkeeten op fir eist d’Liewen ze erliichteren an ze verbesseren.