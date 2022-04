Op der Online-Plattform goufe geklauten Donnéeë vu Kreditkaarten a Viremente géint Geld verëffentlecht.

Europol ass e grousse Coup géint Online-Kriminalitéit gelongen. D'Plattform "RaidForums", déi iwwer eng hallef Millioun User zielt, gouf gespaart an d'Infrastruktur saiséiert. Dat hunn d'Ermëttler en Dënschdeg zu Den Haag matgedeelt. Ermëttler aus den USA, Groussbritannien, Schweden, Portugal, Rumänien an Däitschland waren un der Operatioun "Tourniquet" bedeelegt.

Géint de presuméierte Grënner an Haaptadministrateur vun der Internetsäit gouf e Strofprozess an d'Weeër geleet. Hien an zwee weider Mattäter goufe festgeholl. Den 21 Joer ale Portugis gouf schonn Enn Januar a Groussbritannien verhaft. Do soll hien och bleiwen, wärenddeem seng Ausliwwerung un d'USA ugefrot gëtt.

D'Plattform "RaidForums" gouf 2015 gegrënnt. Hei gouf online mat geklaute Kreditkaarten-Donnéeën a Bankkonte gehandelt. D'Informatioune goufen iwwer Joren aus Dateleaks an illegale Quellen an Datebanke gesammelt.