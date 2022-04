Gehéiert dem Tesla-Chef geschwënn och Twitter? De Musk huet mol e Versuch lancéiert, fir alleguerten d'Aktien ze kafen.

41,4 Milliarden Dollar wëll hien dofir op den Dësch leeën. De Multimilliardär bitt all Aktionär 54,20 Dollar pro Aktie, wéi aus engem Schreiwes vun der United States Securities and Exchange Commission ervirgeet. Hien huet annoncéiert, Twitter vun der Bourse erofzehuelen, soubal him den Noriichtendéngscht gehéiert. Dat hätt Auswierkungen op d'Transparenz vun der Entreprise, ma och fir d'Aktionären. Si misste sech entscheeden, ob se dee vun der Entreprise ugebuedene Präis fir hir Aktien acceptéieren oder hir Pabeieren halen. Ma ouni Handelsplaz kéint dat schwiereg ginn.

E Méindeg hat den Tesla-Chef a gréissten Aktionär vun Twitter nach wësse gedoen, datt hie sech dozou entscheet hätt, dem Verwaltungsrot vun der Plattform awer net wëlle bäizetrieden. Him gehéieren 9,2% vun der Firma.