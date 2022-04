No der Annonce, dass den Tesla-Chef alleguerten d'Aktie fir 41,4 Milliarden US-Dollar opkafe wëll, wiert sech dat soziaalt Netzwierk.

Den Onlinedéngscht wëll mat engem neie Reglement verhënneren, dass den Technologiegigant Elon Musk d'Firma opkeeft. De Verwaltungsrot huet dowéinst e Reglement gestëmmt, deen d'Rechter vun den aktuelle Proprietäre vun Twitter-Parte stäerkt. D'Reglement soll a Kraaft trieden, wann een Investor ouni Zoustëmmung vum Verwaltungsrot méi wéi 15 Prozent vun de Parte vun der Entreprise wëll kafen. Domadder soll d'Warscheinlechkeet reduzéiert ginn, dass duerch de Kaf vu Parten um fräie Maart "eng Institutioun, Persoun oder Grupp" Kontroll iwwert den Onlinedéngscht kritt, ouni dass all d'Aktionären eng "adequat Kontrollprimm" ausbezuelt kréien, huet Twitter erkläert.



Virun e puer Deeg hat de Multimilliardär jo wësse gedoen, dass hien all Aktionär 54,20 Dollar pro Aktie bezuele wéilt. Soubal him d'Plattform komplett gehéiert, wëll hien Twitter vun der Bourse erofzehuelen. E Virgoen, dat nawell hefteg kritiséiert gouf. Dat hätt Auswierkungen op d'Transparenz vun der Entreprise, ma och fir d'Aktionären. Si misste sech entscheeden, ob se dee vun der Entreprise ugebuedene Präis fir hir Aktien acceptéieren oder hir Pabeieren halen. Ma ouni Handelsplaz kéint dat schwiereg ginn.

Mat engem Taux vun 9,2% vun der Firma ass den Elon Musk aktuell de gréissten Aktionär vun Twitter.