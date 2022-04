Zanter eis Telefone méi "smart" gi sinn, huet sech mat deene klenge Programmer ee ganz neie Medium entwéckelt an domat och ee ganz neie Marché.

Vun "A" wéi "Aarbecht", bis hin zu "Z" wéi "Zäitverdreif". Egal a wat fir enger Situatioun ee sech grad befënnt, fir alles gëtt et eng App. Bei de Statistiken, wéi vill Applikatiounen erofgeluede goufen, ginn all Joer op en Neits Rekorder gebrach. Och de Staat huet eng ganz Partie där Applikatiounen: d'Ministèren zesummegerechent, kann een der méi wéi 30 verschiddener installéieren. An et kënnt elo nach eng nei App derbäi, GouvID. Se ass gratis a bréngt déi klassesch Identitéitskaart an de Smartphone méi no zesummen. Den Digitalisatiounsminister Marc Hansen hat déi nei Applikatioun GouvID am Februar virgestallt, déi néideg gi wier, well déi meeschte Leit administrativ Demarchen iwwert den Handy maachen an net méi um Computer.

De Steve Reisdorf entwéckelt Appen a weess dohier och, dass d'User Experienzen, also esou wéi den Utilisateur domat eens gëtt, dat Wichtegst bei enger App ass, fir dass se iwwerhaapt emol aus der Mass erausstécht. Esou gëtt et Statistiken, déi soen, dass am Duerchschnëtt all Mënsch 90 Applikatiounen um Handy installéiert huet. Benotzt ginn der an der Reegel no allerdéngs nëmmen 30.

"Ech leien dann iwwer liicht iwwer dem Duerchschnëtt, 244 Appe weist mäi Smartphone mir un. Ma och déi nei GouvID-App hunn ech erofgelueden, well se ass jo gratis an ech si virwëtzeg", sou de Steve Reisdorf.

Nieft CovidCheck a MyGuichet, ass d'GouvID déi drëtt App, wou de CTIE als Publizist drënner steet. An do ass se och op d'Welt komm, déi nei App fir sech an der digitaler Welt auszeweisen. Am Centre des Technologie de l'information de l'Etat op der Kalchesbréck.

An do huet de Pitt Wagner als éischt gefrot, firwat dann elo nach eng App. An d’Äntwert, fir dass ee sech mat Hëllef vun der Identitéitskaart, déi all Mënsch an der Täsch huet, kann digital ausweisen.

Déi elektronesch Ënnerschrëft gëtt et an där Form schonn zanter Juli 2014, zanterhier kann ee sech ee Luxtrust-Certificat op sengem perséinlechen Ausweisdokument aktivéiere loossen. Op den éischte Bléck schéngt et, wéi wa GouvID u sech dat selwecht wier, wéi Luxtrust. GouvID ass och ee Complement zum Luxtrust an einfach eng wieder Manéier, fir sech kënnen op Portaler vum Staat unzemellen.

An éischter Linn just op ëffentleche Servicer, wéi de Login bei Myguichet zum Beispill. Onlinebanking geet mat GouvID also nach net. 90.000 nei Karte mat aktivéiertem Certificat si schonn am Ëmlaf, bei enger Liewensdauer vun 10 Joer, dauert et bis 2032, bis dass och de leschte Lëtzebuerger eng nei Kart mat Certificat huet.

Méi séier geet dat natierlech och. Falls ee kee Certificat op der Kaart aktivéiert huet, kann ee sech fir nëmme 15 Euro op senger Gemeng eng nei maache loossen, an dat direkt. Et muss ee weder eng Déclaration de perte maachen, nach waarde bis déi aktuell Kaart ofgelaf ass.

Et ass hei éischter als digitaalt Zesummespill ze gesinn. Antëscht kann een nämlech vu Myguichet bei der Steiererklärung gehollef kréien an dës dann um Enn elektronesch per GouvID ënnerschreiwen. Donieft kann een de Studenteprêt digital ufroen an all déi néideg Paperasse kënne mam Smartphone fotograféiert ginn, esouguer de Fëscherschäi kann een elo online maachen. Ma bis ee sech komplett mam Smartphone ausweise kann, esou dass een déi klassesch Kaart och mol doheem leie ka loossen, dat dauert dann awer nach e bëssen.

An Zukunft soll ee sech dann och mat sengem Handy kënnen ausweisen. An esou sollen no an no ëmmer méi offiziell Dokumenter an digitaler Form disponibel sinn. Do gëtt ënner anerem d'Iddi vum Fürerschäin am Wallet.

Europäesch Harmoniséierung ass do ee Stéchwuert, net dass de Policebeamte vun Treier herno näischt mam Ausweisdokument um Smartphone kann ufänken. GouvID ass deemno do de Startschoss an och mat e puer Startschwieregkeete sécherlech eng gutt Investitioun an Zukunft.