Wärend der Pandemie war Netflix ee vun de grousse Gewënner, mee den Trend schéngt sech net bis an d'Joer 2022 ze zéien.

Fir déi éischt Kéier zanter méi wéi 10 Joer huet de Streaming-Gigant eng Baisse bei der Zuel vu sengen Abonnente verzeechent. Eng 200.000 Leit manner haten de Streaming-Déngscht am éischte Quartal vum Joer abonéiert, wéi am éischte Quartal vum Joer virdrun.

Als Grond fir déi feelend Abonnenten huet Netflix de Verbuet vum Streaming-Déngscht a Russland no der Invasioun vun der Ukrain uginn. An och d'Konkurrenz gëtt net manner: Disney +, Amazon an aner Déngschter ginn ëmmer méi beléift.

U sech hat Netflix domat gerechent, eng 2,5 Milliounen nei Abonnenten ze gewannen. Virun allem wärend der Pandemie hat de Streaming-Déngscht gutt Gewënn gemaach an nei Cliente gewonnen. Als Problem huet Netflix awer och identifizéiert, datt vill Stéit sech dacks een eenzegen Account deelen.