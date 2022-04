"Eis nei Reegele wäerten d'Online-Notzer schützen": D'EU-Kommissiounspresidentin lueft d'Eenegung beim Digital Services Act. Kritik um Gesetz gëtt et och.

D'EU-Institutiounen hu sech op méi streng Reglementer fir Internetkonzerner gëeenegt. Ënnerhändler vum Europaparlament an den EU-Staaten hu sech um fréie Samschdegmoien zu Bréissel op e Gesetz iwwer digital Déngschter (Digital Services Act DSA) verstännegt, dat fir eng méi streng Iwwerwaachung vun Online-Plattformen a méi Schutz fir User suerge soll. Fir déi lescht Verhandlungsronn goufe 16 Stonne gebraucht.

D'Ursula von der Leyen huet bei Twitter vun engem historeschen Accord geschwat. "Eis nei Reegele wäerten d'Online-Notzer schützen, déi fräi Meenungsäusserung garantéieren an den Entreprisen nei Méiglechkeeten opmaachen." Dëst wier also e "staarkt Signal" fir Mënschen, Entreprisen a Länner weltwäit.

Ënnert anerem soll den DSA sécherstellen, datt illegale Contenu wéi Haassried méi séier aus dem Internet geholl, Desinformatioun a Krichspropaganda manner gedeelt an op Online-Marchéen manner gefälschte Produite verkaf ginn. Basis Prinzip ass: Wat offline illegal ass, soll et och online sinn. Fournisseure vun digitalen Déngschter solle vu Rechtssécherheet an eenheetleche Reegelen an der EU profitéieren. Grouss Plattforme mat op d'mannst 45 Milliounen User mussen däitlech méi Reegelen befollegen wéi méi kleng Entreprisen.

Den Accord muss nach eng Kéier vum Europaparlament an den EU-Staate confirméiert ginn. Dëst gëllt awer nëmmen als Formsaach.