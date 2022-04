Verhandlungsgespréicher iwwert eng méiglech Iwwernam sollen dem "Wall Street Journal" no de Weekend iwwer stattfonnt hunn.

Wéi et schéngt, soll Twitter elo awer mam Tesla-Chef iwwert de Verkaf vun der Online-Plattform verhandelen. E Sonndeg sollen et Gespréicher tëscht béide Parteie gi sinn, schreift den "Wall Street Journal" a berifft sech op en Insider. Als Grond fir dëse Sënneswandel wiere Videokonferenze mat "auserwielten" Twitter-Aktionäre gewiescht.

Weider mellt den "Wall Street Journal", dass Twitter sech en Donneschdeg offiziell doriwwer äussere kéint, wann d'Zuele vum éischte Quartal bekannt gemaach ginn. D'Plattform kéint dem Elon Musk "aner Offeren oder aner Bedéngungen" virschloen, heescht et am Artikel. Den Tesla-CEO huet an de leschten Deeg allerdéngs ëmmer nees betount, datt hie seng Offer vu 54,20 Dollar pro Aktie net erhéije wäert.

Eegenen Aussoen no soll den Elon Musk d'finanziell Mëttel fir eng Iwwernam zesummenhunn, also ëmgerechent 43 Milliarden Euro. Lescht Woch hat de Grënner vun Tesla a SpaceX jo erkläert, wëllen Twitter komplett ze iwwerhuelen, nodeems hie matgedeelt hat, kee Member vum Verwaltungsrot wëllen ze ginn. De Multimilliardär ass mat engem Undeel vun iwwer 9% de gréissten Aktionär vum Noriichtendéngscht.