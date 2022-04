Twitter wollt u sech verhënneren, vum Milliardär Opkaf ze ginn ma elo wiesselt d'Firma fir 44 Milliarden US-Dollar de Besëtzer.

Twitter huet matgedeelt, datt si vum Milliardär Elon Musk Opkaf ginn an en Deal mam Tech-Milliardär agaange sinn. De Musk bezilt, fir d'Kontroll iwwert d'Firma ze kréien, ronn 54,20 Dollar pro Aktie vun Twitter. US-Medien no wieren dat am ganze 44 Milliarden US-Dollar, respektiv 41,1 Milliarden Euro.

No der Transaktioun soll Twitter och vun der Bourse geholl ginn.

