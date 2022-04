Als éischten US-Fluchkierper huet d'Sonde eng Prouf vun engem Asteroid geholl. Direkt nodeems si zréck op der Äerd ass, soll si den nächste Fiels ugoen.

D'Nasa-Sonde "Osiris-Rex" soll nom "Bennu" och den Asteroid "Apophis" analyséieren. D'Missioun vun der Sonde, déi am Moment mat enger Prouf vum "Bennu" um Wee zréck op d'Äerd ass, wäert ëm op d'mannst néng Joer verlängert ginn, deelt d'US-Raumfaartagence NASA mat.

D'Missioun, déi dann "Osiris-Apex" heesche wäert, soll an d'Ëmlafbunn vum "Apophis" geleet ginn. Den Asteroid mat engem Duerchmiesser vu ronn 370 Meter wäert 2029 ronn 32.000 Kilometer vun der Äerd ewech laanscht fléien a kéint esou vun Noem erfuerscht ginn.

Den "Apophis" ass e vun de bekanntsten Asteroiden. Wéi en 2004 eng éischte Kéier entdeckt gouf, gouf et Bedenken, dass en d'Äerd 2029 treffe kéint. Dat gouf awer mat weideren Iwwerwaachungen zréckgezunn. Trotzdeem wäert den "Apophis" deen éischten an där Gréisst sinn, deen der Äerd an de leschte 50 Joer méi no komm ass.

Nieft dem "Osiris-Rex" verlängert d'NASA och sechs weider Missiounen: D'Mars-Missiounen "Mars Odyssey", "Mars Reconnaissance Orbiter", "Maven", "Curiosity" an "InSight", d'Mound-Sonde "Lunar Reconnaissance Orbiter" an d'"New Horizons"-Missioun, deen eigentlech op de Pluto geschéckt gouf.