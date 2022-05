De Milliardär Musk sot en Dënschdeg, d'Plattform hätt mat der Spär vum deemolege President "e groussen Deel vum Land virun de Kapp gestouss."

Den Ex-US-President Donald Trump dierf warscheinlech nees op Twitter. Den Elon Musk, deen d'Social Media-Plattform fir 44 Milliarden Dollar opkaaft huet an am Gaangen ass z'iwwerhuelen, sot en Dënschdeg op enger Konferenz, datt hien d'Spär ophiewe géing.

De Kont vum Donald Trump war gespaart ginn nom Stuerm op de Kapitol, dem Parlament vun de Vereenegte Staaten, am Januar 2021. Him gouf virgeworf, seng Unhänger mat sengen Tweets zum Ugrëff animéiert ze hunn.

"Ech géif déi permanent Spär ophiewen", esou de Grënner a Chef vun Tesla op enger Konferenz vun der Financial Times. Hien huet awer och betount, datt him Twitter nach net gehéiert. Et wier also keng Saach, déi "definitiv wäert geschéien."

Aktiviste fäerten, datt e Retour vum Donald Trump op Twitter, wat hie jo wärend senger Presidentschaft deeglech genotzt hat, "d'Schleisen zum Haass" géifen opmaachen. Den Trump selwer huet iwwerdeems matgedeelt, datt hien net zeréck op d'Plattform wéilt, och wann hien dierft. Hien hat no senger Spär seng eege Plattform "Truth Social" gegrënnt.