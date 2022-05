Soulaang den iPod Touch nach op Stock ass, wäert en an den Apple Storë verkaf ginn. Duerno ass Schluss, huet de Konzern annoncéiert.

Den MP3-Player hätt "net nëmmen d'Museksindustrie beaflosst, ma och d'Aart a Weis nei definéiert, wéi Musek entdeckt, gelauschtert a gedeelt gëtt", huet de Marketing-Vizepresident vun Apple betount. Allerdéngs wier d'"Musekerliefnes", wéi den US-Konzern et nennt, mëttlerweil an allen Apple-Produiten integréiert. Dowéinst hätt een d'Entscheedung getraff, d'Produktioun vum iPod ze stoppen.

De rechteckegen, wäissen iPod koum am Joer 2001 eraus. Den MP3-Player an d'Software iTunes hunn dem legalen Downloade vu Musek zum Duerchbroch verhollef an d'Enn vun den CDen agelaut. Medieberichter no huet Apple an de leschten 20 Joer bal 450 Milliounen iPods verkaf.