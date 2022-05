D'Schwaarzt Lach wat sech an der Mëtt vun eiser Galaxie befënnt, gouf fir déi éischte Kéier fotograféiert.

Wéi d'Fuerscher vum internationalen "Event Horizon Telescope"- Projet en Donneschdeg matgedeelt hunn, handelt et sech beim Bild ëm den éischte visuelle Beweis fir d'Existenz vun engem Schwaarze Lach am Zentrum vun der Mëllechstrooss. Weider heescht et, d'Bild hätt "d'Verständnes vun deem, wat am Zentrum vun eiser Galaxie geschitt verbessert" a géing "nei Ablécker bidden, wéi Schwaarz Lächer mat hirer Ëmgéigend interagéieren."

Schwaarz Lächer hunn esou eng staark Gravitatioun, dass hinne mol kee Liicht entwësche kann a se praktesch onsiichtbar sinn. Allerdéngs erhëtzt sech Matière, déi an ee Schwaarzt Lach gezu gëtt immens staark a liicht schlussendlech ganz hell. Dëst Liichten ass lo op der Opnam ze gesinn. Déi éischte Foto vun engem Schwaarze Lach ass dat awer net: 2019 ass et de Fuerscher vum EHT-Projet scho gelongen, fir ee risegt Schwaarzt Lach op engem Bild festzehalen. Dëst allerdéngs aus der Galaxie "Messier 87", déi ronn 55 Millioune Liichtjore wäit fort ass.

Vun eisem Planéit aus gesinn, läit d'Schwaarzt Lach am Stärebild vum Schütze a gouf dowéinst nom Schütze sengem laténgesche Numm "Sagittarius A*", kuerz "Sgr A*" gedeeft. Schonn 1974 gouf seng Existenz vermutt, nodeems eng ongewéinlech Quell u Radio-Wellen an der Mëtt vun der Mëllechstrooss festgestallt gouf.

Méi wéi 300 Wëssenschaftler aus 80 Länner hu 5 Joer laang dru geschafft, fir d'Opnam ze realiséieren. D'Bild wat se lo presentéiert hunn, setzt sech aus enger ganzer Rei Momentopname vum "Sagittarius A*" zesummen.