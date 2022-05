En 1. Testfluch hat 2019 wéinst Softwareproblemer missen ofgebrach ginn. Elo hofft Boeing bis Enn 2022 fir d'1. Kéier Mënschen an den All ze schécken.

D'Raumkapsel "Starliner" vun der US-Entreprise Boeing huet an der Nuecht op e Samschdeg fir d'éischte Kéier erfollegräich un der Internationaler Raumstatioun ISS ugedockt. Mat enger Dummypopp u Bord war d'Kapsel en Donneschdeg vu Cape Canaveral zu hirem Testfluch gestart.

De wichtegen Test fir de krisegeplote "Starliner" ass domadder emol gegléckt. De Projet läit wéinst enger Rei vu Problemer iwwer zwee Joer hannert dem Zäitplang.

D'Boeing Raumschëff soll an Zukunft als Alternative zur "Crew Dragon"-Raumkapsel vu SpaceX Astronauten op d'ISS transportéieren. Dat hätt eigentlech scho längst passéiere sollen, ma bei engem éischten Test 2019 hat d'Raumschëff et wéinst technesche Problemer net bis op d'ISS gepackt.

D'lescht Joer war d'Missioun e puer Mol no hanne geréckelt ginn an dunn huet de "Starliner" wéinst Ventil-Problemer komplett missen zeréck an den Atelier.

D'Nasa huet de Start vun dëser Woch als "Meilesteen" bezeechent. Nieft der Popp sinn iwwer 200 Kilogramm Liewensmëttel, Gezei a Schlofsäck fir d'Astronauten op d'ISS bruecht ginn. De "Starliner" soll nom Ausluede vun der Fracht nees zeréck op d'Äerd kommen a gëtt e Mëttwoch an der Wüüst vun New Mexico erwaart.

Boeing hofft, datt ee bis Enn vum Joer fir d'éischte Kéier Mënsche mam "Starliner" kann an de Weltall schécken. D'Nasa wier dann net méi just op d'Entreprise SpaceX vum Elon Musk ugewisen, ma kéint Raumfaarte mat der Entreprise Boeing duerchféieren.