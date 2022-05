Den Online-Déngscht soll den Notzer virenthalen hunn, dass hir perséinlech Donnéeë fir personaliséiert Pub géinge benotzt ginn.

Twitter bezilt 150 Milliounen Dollar Strof wéinst Verstéiss géint den Dateschutz. Doriwwer si sech d'Internetplattform an den US-Justizministère eens ginn.

Twitter gëtt reprochéiert, seng Utilisateuren iwwer Jore beduckst ze hunn. Den Notzer wier nämlech net gesot ginn, dass hir perséinlech Donnéeë géife benotzt ginn, fir Entreprisen dobäi ze hëllefen, personaliséiert Pub ze schalten. Twitter soll Telefonsnummeren an E-Mail-Adressen deemno net nëmme fir d'Protektioun vun de Konte vun den Utilisateure benotzt hunn, ma och fir dës geziilt mat Pub z'adresséieren.

Alles an allem sollen eng 140 Milliounen Notzer betraff gewiescht sinn. Twitter gëtt d'Faiten dann och zou, erkläert awer gläichzäiteg, dass dat just en Accident gewiescht wier an een de Problem 2019 geléist hätt