Den US-Softwareris Microsoft huet de Support fir de Web-Browser e Mëttwoch offiziell gestoppt.

No 27 Joer ass den Internet Explorer vu Microsoft Geschicht. Fir de Browser ginn et zanter e Mëttwoch keng Updatë méi, wien drop klickt, gëtt op Microsoft Edge weidergeleet, deen den Explorer ersetze soll.

"Den Internet Explorer (IE) ass offiziell an der Pensioun a kritt vun haut u kee Support méi", heescht et an engem Blog-Bäitrag vu Microsoft. Den Internet hätt sech weiderentwéckelt, an esou och déi verfügbar Web-Browseren. Déi schrëttweis Verbesserungen am Internet Explorer hätten net den allgemenge Verbesserungen am Internet entsprach an dofir hätt een nach emol nei ugefaangen, huet et vun offizieller Säit geheescht.

Déi éischt Versioun vum Internet Explorer war 1995 erauskomm, fir eng ganz Partie Mënsche war et déi éischte Kéier, datt si am Internet gesurft sinn. Ufank den 2000er hat den Internet Explorer nach e Maartundeel vun 90 Prozent. An de leschte Joren ass de Succès awer ëmmer weider zeréckgaangen. Der Analyse vum Site Statcounter no ass Google Chrome mat engem Maartundeel vu knapp 65 Prozent haut den am heefegste benotzte Web-Browser.