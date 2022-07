Twitter huet eng Plainte géint den Elon Musk gemaach, well den Tesla-Chef de soziale Reseau elo awer net well kafen.

De Musk sollt Twitter fir 44 Milliarden Dollar iwwerhuelen, hat sech dunn awer aus dem Deal zeréck gezunn. Als Begrënnung huet hien uginn, net genuch, respektiv falsch Donnéeën iwwer Fake-Twitter Profiller vun der Entreprise kritt ze hunn.

Twitter huet dëst als hypokritesch bezeechent a wëll de Musk via Geriicht forcéieren, den Deal anzehalen. D'Affekote vun Twitter hu gesot, de Musk kéint vun engem ofgeschlosse Kontrakt net einfach zerécktrieden, an dobäi am nämmlechten Zuch dem Betrib schwéier Virwërf maachen, d'Geschäft duercherneebréngen an d'Wäerter vun den Aktionären zerstéieren.