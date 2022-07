Notzer vun Amazon-Prime musse spéitstens vu September u méi déif an d'Täsch gräifen, fir den Déngscht vum Online-Gigant an Usproch ze huelen.

Amazon Prime wäert an Zukunft 6,99 Euro de Mount amplaz vu 5,99 Euro kaschten. Wann een d'Joeresmemberschaft am Viraus bezilt, da kascht d'Memberschaft zukünfteg 70 Euro an net méi 49 Euro. D'Präishaussë géifen, esou Amazon, nom 15. September 2022 ufalen oder nodeems déi nächste Rechnung ufale géif.

Als Ursaach fir d'Präishausse gëtt Amazon d'Inflatioun an déi méi héich Betribskäschten un. Doriwwer eraus géif d'Offer vun Amazon Prime a virun allem de Streaming-Déngscht, deen all Mount erweidert géif ginn, hinne méi deier ze stoe kommen, wéi ufanks geduecht, wat si elo deelweis och un d'Clientë misste weiderginn.

Nieft Sky an DAZN ass dëst elo den drëtten Online-Streaming-Déngscht, deen am Joer 2022 seng Präisser fir d'Notzer an d'Notzerinnen erhéicht.