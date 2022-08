D'Weltraumsond "Danuri" ass en Donneschdeg vun der US-Weltraumgare Cape Canaveral u Bord vun enger Falcon-9-Rakéit an d'Äerdëmlafbunn geschéckt ginn.

D'Sond soll am Dezember 2022 d'Moundëmlafbunn areechen a fir ee Joer um Mound bleiwen. Dobäi soll d'Sond och no anere Landeplaze fir zukünfteg Missioune sichen. Weider soll se en Internet-Netzwierk op d'Been stellen, mat deem ee Sonden a Satellitte matenee verbanne soll. Fir d'Verbindung ze testen, soll den Hit "Dynamite" vun der koreanescher Museksgrupp BTS gespillt ginn.

Südkorea hat schonns am Juni eng Weltraumrakéit an d'Weltall geschéckt, an et wéilt een elo och mat engem gréissere Weltraumprogramm un de Start goen. Nieft de Südkoreaner si Japan, China an Indien virun allem um asiatesche Kontinent an dësem Beräich aktiv.